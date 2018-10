Ferragamo: Schuhmacher der Weltprominenz

Bis zu dieser Zeit benötigten Schuhe mit hohen Absätzen eine Zehenkappe als Bremse, damit der Fuß nicht nach unten wegrutschen konnte. Zehenfreies Design konnte nur mit flachen Absätzen gefertigt werden. Also entwickelte Ferragamo die "Stahlfedertechnik" und damit die ersten Damensandaletten. Doch nach dem Krieg wurden Materialien knapp. Stahlfedern waren nicht zu bekommen, also erfand er den Keilabsatz (Anm.: keilförmiger Absatz, der mit der Sohle in einem Stück gearbeitet ist), damit die Damen auch weiterhin ein paar Zentimeter an Größe gewannen und die aufrechte Haltung beim Gehen wahren konnten. Er setzte Brokat, Baumrinde, Kork, Nylon- und Goldfäden ein. Schließlich wurde auch das Jahrhundert-Sexsymbol Marilyn Monroe auf den Fabrikant aufmerksam. Zehn Jahre lang entwarf er High Heels mit elf Zentimeter hohen Absätzen für sie. Diese trug sie nicht nur in ihren legendären Filmrollen, sondern auch privat.

1927 zog es Ferragamo zurück in die Heimat. Er war 42 Jahre alt, als er der 18-jährigen Wanda begegnete. Er war berühmt, also machte sie ihm ein Kompliment: "Danke für das, was Sie für die Mode getan haben." Er drehte sich zu seiner Schwester um und sagte: "Dieses Mädchen wird meine Frau werden."

Wanda (heute 92) schenkte ihm sechs Kinder, gemeinsam setzten sie sein Schaffen als Familienunternehmen fort, als "Referenz an einen großen Künstler".