Fashion Week: Die neuen Modetrends für den (reifen) Mann

Weiter ging es in Paris, wo so mancher Modemacher aufgrund der Gelbwesten-Proteste kurzzeitig seine Show verschieben musste. Unisex-Mode bleibt auch 2019 großes Thema. Raf Simons’ Mäntel hätte man in dieser Form (übergroß und in kräftigen Farben) in einer Damenkollektion vermutet. Farblich dominierten bei den meisten Designern Klassiker: Viel Schwarz und Weiß, dazu Militärgrün und Grau.