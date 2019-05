Expertin verrät: Diese Beautytrends 2019 sollte man kennen

Wenn ein Beautytrend aufpoppt, ist sie eine der ersten, die ihn ortet. Pamela Wade-Lehman arbeitet als Head of Beauty bei Zalando und kümmert sich dort gemeinsam mit ihrem Team um die Recherche neuer Produkte, deren Einkauf und das Merchandising. Der KURIER traf die Beauty-Expertin anlässlich des Zalando Beauty Events in Wien zum Gespräch.

KURIER: Was sind die wichtigsten Beautytrends für 2019?

Pamela Wade-Lehman: Naturkosmetik und nachhaltige Produkte sind definitiv der größte Trend. Die Kunden wollen immer genauer wissen, was in ihrer Produkten steckt und wie sie hergestellt wurden. Sie kaufen immer bewusster ein. Beauty in Zusammenhang mit Wellness wird auch immer größeres Thema.

Also ändert sich der Anspruch der Kunden an Beautyprodukte?

Marken werden künftig nicht mehr damit durchkommen, einfach irgendetwas in ihre Produkte zu geben.

Könnte Naturkosmetik die herkömmliche verdrängen?

Sie wird sie bestimmt nicht verdrängen. Das eine wird das andere nicht ersetzen. Die traditionellen Marken müssen sich anpassen - also über nachhaltigere Verpackungen und Produktlinien nachdenken. Der Hype um sogenannte Clean Beauty wird die Beautybranche aufrütteln.

Welche Trends kommen in der dekorativen Kosmetik auf uns zu?

Der witzigste Beauty-Trends des Jahres sind Looks im Stil der Siebzigerjahre. Die Augen sind hier das Statement, werden beispielsweise mit Neonfarben und Glitzer geschminkt. Dieser Trend wird uns erst einmal erhalten bleiben. Gleichzeitig ist der sehr natürliche Look mit strahlender Haut und tollen Augenbrauen nach wie vor einer der wichtigsten Trends.