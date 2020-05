Der "Personal Shopping Berater" spart Zeit & Nerven

Kleider shoppen soll ja eigentlich Spaß machen, muss aber dann leider doch oft unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Total gehetzt, schnell nach der Arbeit, dann, wenn alle gehen, mit plärrendem Kind oder genervtem Lebenspartner an der Seite. Und nicht selten vor einem superwichtigen Event, zu dem man unbedingt das passende Outfit braucht.

Findige Stores haben sich da einen besonderen Service einfallen lassen. Er nennt sich “Personal Shopping Berater” und funktioniert so: Man ruft als Kundin an, vereinbart einen Termin, sagt, was man sucht und wenn man dann kommt, steht einem eine eigene Beraterin zur Seite, die bereits Kleider herausgesucht hat (Ballkleider, Cocktail, etc.) und sich nur um einen kümmert. Dazu gibt es Sekt (yay!). Und das Beste daran: Der Service ist gratis! Gibt’s jetzt z.B. bei Monsoon. Einfach mal ausprobieren!