Der Dyson Airwrap im Test: Ist er knapp 500 Euro wert?

Geworben wird vor allem mit dem sogenannten Coanda-Effekt, der aus der Raumfahrttechnik stammen soll. Er sorgt dafür, dass der Luftstrom so um den Lockenaufsatz wirbelt, dass die Haarsträhnen angezogen werden und sich automatisch drumherum wickeln. Außerdem soll der Airwrap Zeit sparen, weil feuchte (nicht nasse) Haare in einem Arbeitsschritt getrocknet und gestylt werden.

Die Dyson Stylistin Anita Obi zeigt es vor, ich mache es mit etwas Anfangsschwierigkeiten nach: Die Strähne darf nicht zu groß sein und es braucht etwas Übung, damit sie in den Luftstrom kommt und sich um den Stab wickelt. Den Luftwirbel (in normaler Föhn-Lautstärke) gibt es in drei Stärken und in drei Hitzestufen (30, 60 und 90 Grad) und das Gebläse ist auch auf dem Kopf deutlich spürbar. Auf die haarschonende Heißluft-Behandlung folgt ein kleiner „Cold-Shot“, also ein kalter Luftschuss, damit die Locken besser halten. So weit, so lockig.