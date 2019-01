David Alaba und Jérôme Boateng besuchten die Paris Fashion Week

Am Wochenende standen sie noch auf dem Fußballfeld, jetzt zeigten sich David Alaba und Jérôme Boateng in deutlich schickerer Montur. Die beiden Star-Kicker haben anlässlich der Paris Fashion Week, die derzeit stattfindet, ihre Sportklamotten abgelegt. Auf Instagram postete Boateng ein Foto, das Alaba und ihn kurz vor Beginn der Show von Alyx zeigt.

Profi-Fußballer in der ersten Reihe

Beide saßen in komplett schwarzen Looks des Labels in der ersten Reihe. Naja, fast: Alaba kombinierte zur schwarzen Hose weiße Ugly-Sneakers. Aufgemotzt wurde der minimalistische Look mit einer Silberkette, die der 27-Jährige über seinen Rollkragenpullover legte.