Das war die am meisten gegoogelte Beauty-Frage des Jahres

Es gibt nichts, das Google (scheinbar) nicht beantworten könnte. Wie jedes Jahr veröffentlichte das Team der Suchmaschine nun die beliebtesten Suchanfragen des Jahres. Wenig überraschend: Meghan Markle war im Stars-Segment die Aufsteigerin des Jahres. Auch für Helene Fischer interessierten sich Fans hierzulande deutlich mehr - sie schaffte es auf Platz 2. Auch aus dem Beauty-Bereich wurden die Suchanfragen ausgewertet. Fazit: Weder Haut noch Haare beschäftigten Beautyfans so sehr wie alles rund um das Thema Wimpern.

Magnetische Fake-Wimpern

"Wie benutzt man magnetische Fake-Wimpern?", war die am meisten gegoogelte Beauty-Frage 2018. Diese Produkte sollen ganz ohne speziellen Kleber schnell und unkompliziert für einen schönen Augenaufschlag sorgen. Die künstlichen Wimpernkränze können dank Minimagneten auf den getuschten Wimpern von selbst halten. Dass bei dieser Frage so viele Frauen Google konsultiert haben, liegt wohl auch daran, dass die Appilikation der ungewöhnlichen Fake-Lashes nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint.