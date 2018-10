Wimpernverlängerung: Frau erblindet zeitweise

Ob der jeweilige Salon, in dem man eine Wimpernverlängerung machen lassen will, professionell arbeitet, erkennt man nicht nur an Lizenzen und Unterlagen zu Weiterbildungen. Auch ein genauer Blick auf den Salon kann viel über die Arbeitsweise verraten. Zangen und andere Geräte sollten nicht offen herumliegen, sondern in Desinfektions-Geräten oder -Flüssigkeiten liegen. Online-Bewertungen geben über die Qualität der Arbeit ebenfalls viel Preis.