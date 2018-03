Das Netz lacht über die neue Frisur von Sebastian Vettel

So hat man Sebastian Vettel noch nie gesehen. Der Formel-1-Star zeigte sich am Donnerstag im Fahrerlager in Melbourne mit einer brandneuen Frisur: Die Seiten und der Hinterkopf wurden raspelkurz rasiert und der Oberkopf etwas länger gelassen. Doch statt fließenden Übergängen ließ sich der 30-Jährige kantige Abschlüsse machen. Was hat er sich nur dabei gedacht? Das wollte unter anderem ein Auto Bild-Reporter wissen - und sprach den Deutschen kurzerhand auf seinen neuen Look an. Auf die Frage, welchen Beruf sein Friseur habe, antwortete Vettel trocken: "Metzger."