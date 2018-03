Elyas M'Barek hat sich die Haare abrasiert

In der Mitte etwas länger als an den Seiten und mit einer Portion Gel zurückgekämmt - so kennen und lieben Elyas M'Bareks Fans seine Frisur. Umso überraschter zeigten sich viele, als der 35-Jährige auf Instagram seinen neuen Look präsentierte. Die Haare wurden auf wenige Zentimeter gekürzt.