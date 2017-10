Cord: Das überraschendste Trend-Comeback der Saison

Es gibt Trends, mit deren Rückkehr man wohl nicht so schnell gerechnet hätte. Cord gehört zweifelsfrei dazu. Die US-Vogue ging sogar so weit, das Material als das unerotischste der Welt zu titulieren. Sieht man sich jedoch die Bilder von den Herbst/Winter-Modenschauen und aktuelle Streetstyle-Aufnahmen an, wird klar: Das samtartige Textilgewebe, das lange als altbacken galt, ist von den Designern wiederbelebt worden. Statt Lehrer-Look im Stil der Siebziger Jahre gibt es diese Saison zahlreiche moderne Interpretationen zu kaufen.

Marc Jacobs präsentierte XL-Cordjacken mit Pelzbesatz, Lemaire setzte auf dunkles Blau und kombinierte dazu Biker Boots und bei Ermanno Scervino wurde Cord in zartes Babyblau getaucht.

Ein Beitrag geteilt von ERMANNO SCERVINO (@ermannoscervino) am 1. Okt 2017 um 5:56 Uhr

Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/JAMIE MCCARTHY

Die Besucher der Modewochen haben den Trend bereits aufgegriffen, wie aktuelle Streetstyle-Aufnahmen zeigen. Spitze Pumps und roter Lippenstift sorgen für moderne Akzente.

Ein Beitrag geteilt von ERMANNO SCERVINO (@ermannoscervino) am 1. Okt 2017 um 3:16 Uhr

Wer Farben nicht scheut, kann seine Cordhose Ton in Ton mit einem passenden Oberteil tragen. Wichtig: Das Outfit nicht mit Schmuck oder auffälligen Accessoires überladen, sondern bewusst minimalistisch halten.

Ein Beitrag geteilt von Style Sight WorldWide (@stylesightworldwide) am 23. Sep 2017 um 4:28 Uhr

Auch fürs Büro geeignet: Die Kombination aus weinroter Cordhose mit einem karierten Blazer. Dazu nur noch ein schlichtes T-Shirt und einen Statement-Gürtel kombinieren.