Chanel-Show: Lagerfeld erfindet die Tweed-Jacke neu

Bei 28 Grad und strahlendem Sonnenschein machte Karl Lagerfeld am Dienstag Lust auf Herbstmode. Der Modemacher hatte zur Präsentation der Haute-Couture-Kollektion in seiner Stamm-Location, dem Pariser Grand Palais, geladen. Wie man die gut betuchte Kundschaft aus Asien und Russland, die in der ersten Reihe Platz nahm, bei Kauflaune hält, weiß der Hamburger. Der Chanel-Chefdesigner beherrscht es wie kaum ein anderer, Klassikern immer wieder neues Leben einzuhauchen. Für die Herbst/Winter 2018-Saison erfand Lagerfeld die legendäre Tweed-Jacke neu - indem er die Ärmel mit langen Reißverschlüssen versah.