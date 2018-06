1968: Modischer Protest damals und heute

Brillante Modeschöpfer waren und sind ihrer Zeit immer voraus. Auch jene, die 1968 die Looks definierten. Weil sie sensibel erfühlen, was die Frau, was der Mann gerade will und in welche Richtung es weiter gehen soll, was die Zukunft modisch bringt. So bestimmen sie die wahren Trends.

Mary Quant nahm 1968 bereits 1958 vorweg, als sie den Minirock erfand. Erfand? Erfühlte! Wusste, dass da ein neues Selbstbewusstsein immer stärker wurde. Ja, die Frauen hatten es satt, sich verhüllen zu müssen, damit sie nicht sexuell belästigt, gar vergewaltigt würden. Motto: Ich mache mit meinen Beinen – auch mit meinen Brüsten – was ich will, zeige sie her oder nicht. Ganz wie ich will. Kleidung als politisches Statement gegenüber prüden Moralvorstellungen.