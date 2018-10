C&A verkauft Pullover mit Neonazi-Aufschrift

Wie kann so etwas passieren? Das fragt man sich derzeit in der Chefetage von C&A. Den Kunden wurde in der aktuellen Kinderkollektion des deutschen Modeunternehmens ein Pullover mit der Frakturaufschrift "Division" angeboten. In seiner Aufmachung erinnert das Kleidungsstück stark an jene Mode, die von Rechtsextremen getragen wird. Insbesondere auf Neonazi-Konzerten sind Kleidungsstücke wie diese sehr häufig zu sehen.

Aufmerksame Twitter User posteten Fotos des Kindermodels, welches den C&A-Pullover präsentiert und Aufnahmen von einem rechtsextremen Konzert. Wieso man sich beim Entwerfen von Kinderkleidung von einem Neonazi-Label inspirieren ließ, will man wissen.