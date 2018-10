Zara: Wirbel um "Nazi-Shirt"

Das Unternehmen scheint generell keinen besonders geschichts- und politikbewussten Umgang an den Tag zu legen – erst kürzlich musste man sich für den Verkauf eines Shirts rechtfertigen, das die Aufschrift „White is the new black“ zierte. Es war zugleich mit den Protesten in Ferguson in den Handel gekommen, die sich bekanntlich an dem gewaltsamen Tod eines schwarzen Jugendlichen durch einen weißen Polizisten entzündet hatten – und auch hier reagierte die Kette umgehend; das Shirt ist nicht mehr im Handel. Ebenso passiert ist dies bei Handtaschen, die 2007 für rechten Wirbel in England gesorgt haben. Sie hatten neben Blumen nämlich auch Swastika-Symbole - also Hakenkreuze - aufgenäht.