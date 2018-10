Das sind Merkels mögliche Nachfolger

Seit 18 Jahren ist Angela Merkel Parteichefin der CDU - nach den zwei desaströsen Wahlniederlagen in Bayern und Hessen kündigte die deutsche Kanzlerin nun an, den Parteivorsitz abzugeben. Bereits am Parteitag in Hamburg Anfang Dezember könnte der neue Vorsitz geregelt sein. Allerdings hat Merkel laut Medienberichten vor, deutsche Kanzlerin zu bleiben - obwohl sie bis jetzt stets betont hatte, dass Kanzlerschaft und Vorsitz zusammengehören würden. Der KURIER hat sich die Favoriten auf den Parteivorsitz angesehen: