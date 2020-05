Ist der Bart eine Bakterienschleuder?

Waschen, schneiden, föhnen! Wer Bart trägt, sollte wissen, dass die Gesichtsbehaarung den Haaren am Kopf, in Aufwand und Pflege, um nichts nachsteht. Einfach sprießen lassen ist ein absolutes No-Go und noch dazu unhygienisch, denn Bärte sind wahre Bakterienschleudern. Zu dieser Feststellung kommt John Golobic von Quest Diagnostics in New Mexico, einem Unternehmen, das klinische Studien durchführt. Golobic hat Bärte von Freiwilligen durchgekämmt, deren Inhalt untersucht und dabei festgestellt, dass sich in der Gesichtsbehaarung nicht weniger Bakterien als in einer Toilette befinden. Um das zu verhindern, haben wir die wichtigsten Pflegeschritte und im Anschluss passende Produkte dafür.