So sehen die neuen edlen Haargummis aus

Vor ein paar Monaten sind sie plötzlich wieder auf der Bildfläche aufgetaucht: Scrunchies, mit Stoff überzogene Haarbänder, waren in den Achtziger Jahren auf so gut wie jedem Frauenkopf zugegen, um wilde Dauerwellen in Zaum zu halten. Nun sind sind sie zurück - und sogar in einer Edelversion erhältlich.