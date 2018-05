Womit Amal Clooney Designer & Anna Wintour verärgert

Anna Wintour, langjährige Met-Gala-Vorsitzende, erzählte in der "Late Night Show", dass Clooney darauf bestanden habe, sich im Souvenirladen des Metropolitan Museum of Art, in dem das Mode-Event stattfand, umzuziehen.

Fords Team sei über die Aktion sehr verärgert gewesen. Und auch die Vogue-Verantwortlichen, die oft als Zwischenhändler zwischen Stars und Designern fungieren, sollen einem Insider zufolge von Clooneys Mode-Debakel bei der Met-Gala wenig angetan sein. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Menschenrechtsanwältin das Cover der Mai-Ausgabe des Fashionmagazins ziert.