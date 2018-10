Afrika-Reise: Melanias "Indiana Jones"-Outfit sorgt für Spott

Ghana, Malawi, Kenia und schließlich Ägypten standen vergangene Woche bei der ersten Auslandsreise als First Lady für Melania auf dem Programm. Modisch gesehen fing alles eigentlich ganz gut an. Die 48-Jährige nahm für die Afrika-Reise nur wenige ihrer geliebten High Heels mit, stattdessen präsentierte sich die Ehefrau von Donald Trump ganz entspannt in Loafers und Stiefeln (alle Fotos finden Sie hier).

Doch dann folgte am Samstag der Besuch der Pyramiden in Kairo. Vor Ort bezeichnete Melania nicht nur den Höchstrichter-Kandidaten Brett Kavanaugh als höchst qualifiziert, auch ihr Outfit sorgte für Gesprächsstoff. Der Look, den Melania für diesen Termin aussuchte, erinnerte so manches aufmerksame Twitter-Mitglied an einen Filmklassiker. "Wurde ein neuer ' Indiana Jones'-Film veröffentlicht?", fragte ein Mann ironisch. Die First Lady hatte sich für eine weiße Hose, weiße Bluse und einen beigefarbenen Blazer entschieden, dazu kombinierte sie eine Krawatte und einen Hut.