10. Jahrestag: Warum die Wiener Modewoche bewusst anders ist

Doch wie stehen die Chancen, dass sich Wien irgendwann zu einer Modemetropole wie New York oder Paris mausert? "Wir würden uns nie mit diesen Städten vergleichen", sagt Zigi Mueller-Matyas. "Aber wir arbeiten definitiv in diese Richtung."

Dass die Vienna Fashion Week von Jahr zu Jahr erfolgreicher wird, ist vor allem dem etwas anderen Konzept zu verdanken. Im Gegensatz zu den großen Modewochen ist die Veranstaltung in Wien nicht nur für geladene Fachpresse und Promis zugänglich. "Wir haben vom ersten Jahr an Tickets zum Kauf angeboten, damit jeder, der will, dabei sein kann", erklärt Mueller-Matyas. "Mode ist nicht etwas, das nur ein elitärer Kreis sehen sollte. Mode ist für alle da." Weiterer Unterschied: Besucher können nach den Shows die Kreationen der teilnehmenden Designer in den Räumlichkeiten des Museumsquartiers gleich anprobieren und kaufen. "Ich sehe es als tolle Möglichkeit für Kunden, eine Beziehung zu einem Label aufzubauen", so Martina Müller.