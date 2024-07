Zweite Prominente mit Drogentod von Matthew Perry in Verbindung gebracht

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Tod des "Friends"-Stars ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen. In Zusammenarbeit mit der US-Drogenbehörde werde untersucht, wie der Schauspieler an das Narkosemittel Ketamin gekommen sei, das er zu seinem Todeszeitpunkt in ungewöhnlich hoher Menge im Blut hatte, teilte die Polizei von Los Angeles US-Medien wie CNN, der Los Angeles Times und The Hollywood Reporter mit.