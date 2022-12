Zwei ungewöhnliche Stellen, auf die Jennifer Lopez ihre Augencreme aufträgt

Wenn es um Hautpflege geht, setzt Superstar Jennifer Lopez eigenen Angaben zufolge auf natürliche Inhaltsstoffe. In einem Video für die Vogue lüftet die zweifache Mutter jetzt ihre Schönheitsgeheimnisse und verrät dabei unter anderem, dass sie ihre Augencreme nicht nur unter den Augen aufträgt.

Lopez: Augencreme ist nicht nur für die Augenpartie da

JLo erzählt in dem Video, in dem sie verrät, wie sie ihre Haut zum Strahlen bringt, dass sie die Creme auch zwischen ihren Augenbrauen und in ihre Stirn einmassiert.

Was die Sängerin und Schauspielerin sonst noch ausplaudert, ist, dass sie immer eine sehr einfache Hautpflegeroutine befolgt habe. "Ich weiß, dass es früher viele Gerüchte darüber gab, dass ich sehr auf diese teuren Reinigungsmittel stehe und mich selbst in La Mer und so bade. Das war wirklich nicht wahr", stellt sie klar.

Ein weiterer Schönheitstipp der Ehefrau von Ben Affleck ist übrigens gesunder Schlaf - wobei La Lopez hierbei eine besondere Regel befolgt: