Zwei Tage Party: So feiert Prinzessin Victoria ihren 40er

Mit einem Dankgottesdienst haben am Freitag die zweitägigen Feiern zum 40. Geburtstag (14. Juli) von Schwedens Kronprinzessin Victoria begonnen. Nach dem Auftakt in der Stockholmer Schlosskirche hat die Thronfolgerin Geschenke ihrer Familie sowie der schwedischen Regierung entgegengenommen. Die gesamte königliche Familie ließ sich dabei blicken.

Foto: REUTERS/TT NEWS AGENCY Foto: AP/Christine Olsson

Für den späten Mittag war eine Kutschenfahrt durch Stockholm angesagt, bei der sich Victoria von ihren Landsleuten und Touristen feiern ließ.

Danach ist die zweifache Mutter mit ihrer Familie weiter auf die Insel Öland gereist, wo sie traditionell ihren Geburtstag begeht.

Foto: AP/Erik Simander

Nach Konzerten am Abend gehen die Feiern am Samstag weiter. Dann versammeln sich zahlreiche Schweden am Schloss Solliden, um der Kronprinzessin ein Ständchen zu bringen und Blumen zu überreichen.

Beliebter als ihr Vater

Die schwedische Zeitung "Aftonbladet" forderte am Freitag: "Gebt Victoria den Thron zum 40.!" Dass die Thronfolgerin wesentlich beliebter ist als ihr Vater Carl XVI. Gustaf, dessen Weg als König immer wieder Skandale erschütterten, ist kein Geheimnis. "Victoria und ihre Familie sind in vielerlei Hinsicht das Sinnbild des modernen Schweden", schrieb "Aftonbladet". Die 40-Jährige habe "alle Möglichkeiten, eine ausgezeichnete Staatschefin zu werden. Gerne so bald wie möglich".

Immerhin sitzt Carl XVI. Gustaf schon länger auf dem Thron, als seine älteste Tochter auf der Welt ist. Abdanken ist für den 71-Jährigen trotzdem kein Thema. Zu Victorias Geburtstagsfeier haben sich alle schwedischen Royals versammelt, darunter die inzwischen fünf Enkelkinder des Königspaars. Ein sechstes kündigt sich schon an: Prinzessin Sofia (32), die Frau von Königssohn Carl Philip (38), erwartet im September ihr zweites Kind.