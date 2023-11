Heikler Namens-Leak bei den Royals: Autor Scobie lehnt Verantwortung ab

Der Autor des in den Niederlanden zurückgezogenen Buchs "Endgame" ("Endspiel") über die britischen Royals, Omid Scobie, streitet die Verantwortung für die Nennung der Namen zweier Mitglieder der Königsfamilie im Zusammenhang mit Vorwürfen ab. "Ich habe nie ein Buch eingereicht, in dem ihre Namen waren", sagte Scobie dem britischen Sender ITV am Donnerstag.