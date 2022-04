Zukünftige Monarchin: So königlich hat man Prinzessin Estelle noch nie gesehen

Auf dem Familienportrait, welches nun in XL-Format die offizielle Webseite des schwedischen Königshauses ziert, wurden König Carl Gustav, seine Tochter Victoria und seine Enkeltochter Estelle von Fotograf Thron Ullberg festlich in Szene gesetzt. Estelle ist darauf in einem cremefarbenen Abendkleid zu sehen. Sie steht in der Mitte und bildet somit den Mittelpunkt der Aufnahme, während der Monarch und die Kronprinzessin hinter Estelle zu sehen sind. Adels-Experten sind sich sicher: Mit diesem Foto wird die Tochter von Kronprinzessin Victoria offiziell als zweite Thronfolgerin vorgestellt.

Das neue Bild zeigt die zukünftige Königin, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass die Prinzessin in einem Galakleid auftritt. Ihr goldenes Stirnband erinnert zudem an eine Tiara, wie sie ihre Mutter auf dem Foto trägt.