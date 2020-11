Zu viel Filler erwischt? Nicole Scherzinger kaum wiederzuerkennen

Ob sie nun doch in die Botoxfalle getappt ist oder nicht - wer sich selbst davon überzeugen will, ob Nicole Scherzinger - wie so manch anderer Promi - inzwischen auch schon ihre Mimik eingebüßt hat, hat regelmäßig die Gelegenheit dazu: Seit Sommer 2019 befindet sich Scherzinger in der Jury der australischen Talentshow "Got Talent". Die Sängerin ist außerdem als Jurorin in der US-Version von "The Masked Singer" tätig.