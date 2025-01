Zendaya und Tom Holland verlobt: Romantischer Antrag zu Weihnachten

Die auf Prominews spezialisierte Website TMZ berichtete am Montag, Holland habe Zendaya den Antrag während der Weihnachtstage gemacht.

Am Sonntag war die Schauspielerin bei den Golden Globes mit einem großen Diamantring gesehen worden. Das Paar ist seit 2021 zusammen.

Medienbericht: Details zu Hollands und Zendayas Verlobung

Der britische Schauspieler sei "in einem sehr intimen Rahmen" in einem der Häuser von Zendayas Familie in den USA auf die Knie gegangen. TMZ berichtete unter Berufung auf ihre Quellen von einem "romantischen und intimen" Antrag. Demnach war die Familie nicht dabei, es sei "nur ein süßer Moment zwischen Tom und Zendaya" gewesen.