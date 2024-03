Zeigfreudig: Demi Moore macht bei Oscars Töchtern Konkurrenz

Was für ein Anblick: Schauspielerin Demi Moore beehrte die "Vanity Fair"-Oscar-Party zusammen mit ihren Töchtern Rumer , (35), Scout (32), und Tallulah Willis (30), die sie mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis teilt.

Das vierköpfige Damen-Gespann posierte gemeinsam auf dem roten Teppich. Moore und ihre Töchter hatten sich für den hochkarätigen Anlass festlich in Schale geworfen - wobei Demi Moore ihren Töchtern in ihrem tief ausgeschnittenen Kleid in Sachen Zeigfreudigkeit Konkurrenz machte.