Zeigfreudiger Tennis-Star: Das Jetset-Leben von Eugenie Bouchard

Sportlich hat die einst gefeierte Newcomerin Eugenie "Genie" Bouchard zwar schon länger keine großen Erfolge mehr gefeiert. Nachdem sich die Kanadierin vor rund vier Jahren auf Platz 5 der Weltrangliste hochgekämpft hatte, befindet sie sich momentan laut "Women’s Tennis Association" (WTA) auf Rang 88 der besten weiblichen Tennisspielerinnen. In den sozialen Medien muss die 24-Jährige aber schon lange nicht mehr um Fans kämpfen.

Immer auf Achse: So lebt Eugenie "Genie" Bouchard

Fast zwei Millionen Follower folgen der Tennisspielerin allein auf Instagram, wo sie ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen auf dem Laufenden hält.

Die Sportskanone weiß sich wirksam zu inszenieren. So schlüpfte sie nun beim "Necker Cup", einem Tennistournier auf Necker Island, kurzerhand in ein Meerjungfrauen-Kostüm, um sich für ein Foto am Pool zu rekeln – was ihr binnen kürzester Zeit über 132.000 Likes bescherte.

Geladen hat Eugenie zum " Neckar Cup" der englische Multi-Milliardär Richard Branson, dem übrigens die komplette Insel gehört.