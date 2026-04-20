Fans sorgen sich derzeit um den britischen Sänger und Ex-"One Direction"-Star Zayn Malik. Der 33-Jährige überraschte am Freitag seine zwei Millionen Follower mit einem Instagram-Posting aus dem Krankenhaus. Dazu schrieb der Musiker emotionale Worte. Zuvor sagte Malik mehrere geplante Auftritte ab, ausschließlich Meet-and-Greet-Termine mit seinen Fans. Zayn Malik: "Bin immer noch unerwartet erschöpft" "An meine Fans – vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer", beginnt Malik seinen Beitrag. Und weiter: "Es war eine lange Woche und ich bin immer noch unerwartet erschöpft. Es bricht mir das Herz, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann. Ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und ich bin euch unendlich dankbar für euer Verständnis."

Rätselraten um die Ursache von Zayn Maliks Krankenhausaufenthalt Auffallend ist, dass Malik kein Wort über den Grund seines Krankenhausaufenthaltes verliert. Einzig sein Dank an das medizinische Team, insbesondere an die Kardiologen, gibt einen möglichen Hinweis darauf, was dem Sänger fehlen könnte. Kardiologen sind auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert. "Vielen Dank an das unglaubliche Krankenhauspersonal – Ärzte, Krankenschwestern, Kardiologen, Management, Verwaltung und alle, die uns auf diesem Weg unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Ihr seid alle Legenden! Ganz viel Liebe, xx z", schreibt Malik abschließend in seinem Beitrag. "xx" steht für "Küsse".

Essstörungen und Panikattacken Schon in seiner Autobiographie "Zayn" aus dem Jahr 2016 sprach der Sänger offen über gesundheitliche Probleme. Er habe jahrelang unter Essstörungen und Panikattacken gelitten. "Ich hatte das Gefühl, dass ich die Kontrolle über mein Leben verloren hatte, aber Essen war etwas, das ich kontrollieren konnte, also tat ich es", schrieb er in seinem Buch. Und über eine Panikattacke kurz vor einem Auftritt sagte er: "Ich war krank. Ich konnte nicht atmen. Dass so etwas möglich ist, machte mir höllisch Angst, ich stand unter Schock. Diese überwältigende Angst kam einfach aus dem Nichts und brachte einen ganzen Shitstorm an Selbstzweifeln mit sich."