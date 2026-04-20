"One Direction"-Star im Krankenhaus – wegen Herzproblemen?
Fans sorgen sich derzeit um den britischen Sänger und Ex-"One Direction"-Star Zayn Malik. Der 33-Jährige überraschte am Freitag seine zwei Millionen Follower mit einem Instagram-Posting aus dem Krankenhaus. Dazu schrieb der Musiker emotionale Worte. Zuvor sagte Malik mehrere geplante Auftritte ab, ausschließlich Meet-and-Greet-Termine mit seinen Fans.
Zayn Malik: "Bin immer noch unerwartet erschöpft"
"An meine Fans – vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer", beginnt Malik seinen Beitrag. Und weiter: "Es war eine lange Woche und ich bin immer noch unerwartet erschöpft. Es bricht mir das Herz, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann. Ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und ich bin euch unendlich dankbar für euer Verständnis."
Rätselraten um die Ursache von Zayn Maliks Krankenhausaufenthalt
Auffallend ist, dass Malik kein Wort über den Grund seines Krankenhausaufenthaltes verliert. Einzig sein Dank an das medizinische Team, insbesondere an die Kardiologen, gibt einen möglichen Hinweis darauf, was dem Sänger fehlen könnte. Kardiologen sind auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert.
"Vielen Dank an das unglaubliche Krankenhauspersonal – Ärzte, Krankenschwestern, Kardiologen, Management, Verwaltung und alle, die uns auf diesem Weg unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Ihr seid alle Legenden! Ganz viel Liebe, xx z", schreibt Malik abschließend in seinem Beitrag. "xx" steht für "Küsse".
Essstörungen und Panikattacken
Schon in seiner Autobiographie "Zayn" aus dem Jahr 2016 sprach der Sänger offen über gesundheitliche Probleme. Er habe jahrelang unter Essstörungen und Panikattacken gelitten. "Ich hatte das Gefühl, dass ich die Kontrolle über mein Leben verloren hatte, aber Essen war etwas, das ich kontrollieren konnte, also tat ich es", schrieb er in seinem Buch.
Und über eine Panikattacke kurz vor einem Auftritt sagte er: "Ich war krank. Ich konnte nicht atmen. Dass so etwas möglich ist, machte mir höllisch Angst, ich stand unter Schock. Diese überwältigende Angst kam einfach aus dem Nichts und brachte einen ganzen Shitstorm an Selbstzweifeln mit sich."
Ex-Bandkollege entfolgt Malik auf Instagram
Gleichzeitig macht Malik zurzeit aber auch mit anderen News Schlagzeilen – wenn auch nur indirekt: Sein ehemaliger "One Direction"-Bandkollege Louis Tomlinson entfolgte ihm auf Instagram – unter Promis immerhin ein deutliches Zeichen der Entfremdung.
Zuvor berichtete The Sun über eine angebliche Schlägerei zwischen den beiden Musikern während der Dreharbeiten zu ihrer gemeinsamen Netflix-Dokuserie. Diese soll Malik und Tomlinson während eines gemeinsamen Roadtrips durch die USA zeigen und drei Folgen umfassen. Die Schlägerei, die laut der Zeitung schon sechs Monate zurückliegt, soll von Malik ausgegangen sein. Danach soll es zum Bruch zwischen den beiden gekommen sein soll. Die Serie wurde nach diesem Vorfall eingestellt, so The Sun.
Tomlinson folgt seinen anderen ehemaligen "One Direction"-Kollegen nach wie vor auf Instagram. Wie Entertainment Weekly berichtet, entfolgten Malik auch zwei schon Tomlinsons Schwestern, Phoebe und Lottie. Malik aber folgt Tomlinson nach wie vor.
Schon früher soll es zwischen Tomlinson und Malik zu Spannungen gekommen sein, besonders, als Malik die Band verließ. Beide Musiker äußerten sich bis dato noch nicht zu den aktuellen Gerüchten.
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