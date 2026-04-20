Alina Süggeler, Frontfrau der Deutschpop-Band Frida Gold, wendet sich mit einem besorgniserregenden Instagram-Post an ihre Fans. Die 40-Jährige offenbarte, dass sie nach ihrer Rückkehr aus Südafrika, wo sie die aktuelle Staffel zur VOX-Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" im Februar aufzeichnete, mit schweren gesundheitlichen Problemen konfrontiert war. Hirnblutung nach Südafrika-Reise Mit emotionalen Worten teilte Süggeler am Sonntag mit, dass bei ihr nur wenige Tage nach der Heimreise eine Hirnblutung auftrat. "Die Dreharbeiten zu "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" hatten eine super besondere Dynamik – ein geschützter Raum für echte Begegnung und intensiven Austausch, getragen von Musik", reflektierte die Sängerin zu Beginn ihres Postings.

Anstatt die Erfahrungen der Show auf sich wirken lassen zu können, musste sie sich plötzlich einer lebensbedrohlichen medizinischen Krise stellen. "Doch wenige Tage nach Rückkehr hatte ich eine Hirnblutung – Subarachnoidalblutung", erklärte die Sängerin. Die gesundheitliche Komplikation führte zu einem dreiwöchigen Aufenthalt auf der Intensivstation, wie sie mit Bildern aus dem Krankenhausbett dokumentierte. Diese dramatische Erfahrung habe tiefgreifende Auswirkungen auf ihre Sicht auf sich selbst und die Welt gehabt. "Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Krankenhaus gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert", schrieb sie.