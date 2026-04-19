"Dancer against Cancer"-Ball mit einem hochemotionalen Moment
"Bei uns sind die Stars die Krebsbetroffenen", sagt Initiatorin Yvonne Rueff über den "Dancer against Cancer"-Ball, der jetzt wieder in der Wiener Hofburg stattgefunden hat.
Deshalb gab’s auch keinen klassischen Einzug der Ehrengäste, sondern den sogenannten Ehrenwalk der "Fighter" (Menschen, die gegen Krebs kämpfen).
Bevor die Tanzfläche eröffnet wurde, wurde es noch einmal sehr emotional als die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky mit dem "MyAid"-Award ausgezeichnet wurde.
Dancer against Cancer Ball
Emotionale Übergabe des "MyAid"-Award durch Shannon Lee und Manfred Baumann an Andrea Kdolsky
Dancer against Cancer Ball
Manfred Baumann, Wren Keasler, Shannon Lee und Nelly Baumann
Dancer against Cancer Ball
Lotte und Hannes Nedbal
Dancer against Cancer Ball
Herby Stanonik mit Martina und Lou-Anne Gleissenebner-Teskey
Dancer against Cancer Ball
Dompfarrer Toni Faber und Bariton Thomas Weinhappel
Dancer against Cancer Ball
Beatrice Turin sang bei der Mitternachtseinlage
Dancer against Cancer Ball
Andy Lee Lang eröffnete die Tanzfläche mit Shannon Lee
Kdolsky wurde vor einiger Zeit selbst mit der Diagnose Krebs konfrontiert und möchte das Thema enttabuisieren und durch ihre Stärke anderen Betroffenen auch Mut machen.
Den ersten Tanz wagte dann die Tochter der Martial-Arts-Legende Bruce Lee, Shannon, mit dem Moderator des Abends Andy Lee Lang. Shannon Lee kam gemeinsam mit ihrer Tochter Wren Keasler auf Einladung des Starfotografen Manfred Baumann und dessen Ehefrau Nelly.
Da Bruce Lee einst zum "Hong Kong Cha-Cha Champion" gekürt wurde, wollte auch Shannon diesen Tanz ausprobieren. Die Führung übernahm Hannes Nedbal.
Unter den Gästen waren Dompfarrer Toni Faber, die Opernsänger Iva Schell und Thomas Weinhappel, sowie Profitänzer Herby Stanonik und viele mehr.
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