"Dancer against Cancer"-Ball mit einem hochemotionalen Moment

"Bei uns sind die Stars die Krebsbetroffenen", sagt Initiatorin Yvonne Rueff über den "Dancer against Cancer"-Ball, der jetzt wieder in der Wiener Hofburg stattgefunden hat. Deshalb gab’s auch keinen klassischen Einzug der Ehrengäste, sondern den sogenannten Ehrenwalk der "Fighter" (Menschen, die gegen Krebs kämpfen).

Bevor die Tanzfläche eröffnet wurde, wurde es noch einmal sehr emotional als die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky mit dem "MyAid"-Award ausgezeichnet wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Dancer against Cancer Ball Emotionale Übergabe des "MyAid"-Award durch Shannon Lee und Manfred Baumann an Andrea Kdolsky Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler / Vienna Press/Vienna Press / Andreas TISCHLER Dancer against Cancer Ball Manfred Baumann, Wren Keasler, Shannon Lee und Nelly Baumann Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler / Vienna Press/Vienna Press / Andreas TISCHLER Dancer against Cancer Ball Lotte und Hannes Nedbal Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler / Vienna Press/Vienna Press / Andreas TISCHLER Dancer against Cancer Ball Herby Stanonik mit Martina und Lou-Anne Gleissenebner-Teskey Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler / Vienna Press/Vienna Press / Andreas TISCHLER Dancer against Cancer Ball Dompfarrer Toni Faber und Bariton Thomas Weinhappel Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Dancer against Cancer Ball Beatrice Turin sang bei der Mitternachtseinlage Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Dancer against Cancer Ball Andy Lee Lang eröffnete die Tanzfläche mit Shannon Lee

Kdolsky wurde vor einiger Zeit selbst mit der Diagnose Krebs konfrontiert und möchte das Thema enttabuisieren und durch ihre Stärke anderen Betroffenen auch Mut machen. Den ersten Tanz wagte dann die Tochter der Martial-Arts-Legende Bruce Lee, Shannon, mit dem Moderator des Abends Andy Lee Lang. Shannon Lee kam gemeinsam mit ihrer Tochter Wren Keasler auf Einladung des Starfotografen Manfred Baumann und dessen Ehefrau Nelly. Da Bruce Lee einst zum "Hong Kong Cha-Cha Champion" gekürt wurde, wollte auch Shannon diesen Tanz ausprobieren. Die Führung übernahm Hannes Nedbal.