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"Dancer against Cancer"-Ball mit einem hochemotionalen Moment

Der Ball fand in der Wiener Hofburg statt. Die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky wurde mit Award ausgezeichnet.
Stefanie Weichselbaum
19.04.2026, 18:00

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Doris Kiefhaber, Andrea Kdolsky und Yvonne Rueff

"Bei uns sind die Stars die Krebsbetroffenen", sagt Initiatorin Yvonne Rueff über den "Dancer against Cancer"-Ball, der jetzt wieder in der Wiener Hofburg stattgefunden hat. 

Deshalb gab’s auch keinen klassischen Einzug der Ehrengäste, sondern den sogenannten Ehrenwalk der "Fighter" (Menschen, die gegen Krebs kämpfen).

Bruce Lee-Tochter Shannon schwelgt in Erinnerungen an ihren Vater

Bevor die Tanzfläche eröffnet wurde, wurde es noch einmal sehr emotional als die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky mit dem "MyAid"-Award ausgezeichnet wurde.

Andrea Kdolsky hält Award in die Höhe, dahinter Shannon Lee und Manfred Baumann

Dancer against Cancer Ball

Emotionale Übergabe des "MyAid"-Award durch Shannon Lee und Manfred Baumann an Andrea Kdolsky

Dancer against Cancer Ball 2026 zugunsten Krebshilfe

Dancer against Cancer Ball

Manfred Baumann, Wren Keasler, Shannon Lee und Nelly Baumann

Dancer against Cancer Ball 2026 zugunsten Krebshilfe

Dancer against Cancer Ball

Lotte und Hannes Nedbal

Dancer against Cancer Ball 2026 zugunsten Krebshilfe

Dancer against Cancer Ball

Herby Stanonik mit Martina und Lou-Anne Gleissenebner-Teskey

Dancer against Cancer Ball 2026 zugunsten Krebshilfe

Dancer against Cancer Ball

Dompfarrer Toni Faber und Bariton Thomas Weinhappel

Beatrice Turin singend

Dancer against Cancer Ball

Beatrice Turin sang bei der Mitternachtseinlage

Andy Lee Lang und Shannon Lee

Dancer against Cancer Ball

Andy Lee Lang eröffnete die Tanzfläche mit Shannon Lee

Kdolsky wurde vor einiger Zeit selbst mit der Diagnose Krebs konfrontiert und möchte das Thema enttabuisieren und durch ihre Stärke anderen Betroffenen auch Mut machen.

Den ersten Tanz wagte dann die Tochter der Martial-Arts-Legende Bruce Lee, Shannon, mit dem Moderator des Abends Andy Lee Lang. Shannon Lee kam gemeinsam mit ihrer Tochter Wren Keasler auf Einladung des Starfotografen Manfred Baumann und dessen Ehefrau Nelly

Da Bruce Lee einst zum "Hong Kong Cha-Cha Champion" gekürt wurde, wollte auch Shannon diesen Tanz ausprobieren. Die Führung übernahm Hannes Nedbal.

Mutmacherin Andrea Kdolsky: Humor trotz schwerer Krebserkrankung

Unter den Gästen waren Dompfarrer Toni Faber, die Opernsänger Iva Schell und Thomas Weinhappel, sowie Profitänzer Herby Stanonik und viele mehr.

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