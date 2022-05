Zac Efron: Kommt es nun doch endlich zu "High School Musical 4"?

Immer wieder wurde angedeutet, Zac Efron würde nicht zu seinen Wurzeln zurückkehren wollen. Während sich die anderen Schauspieler der beliebten Filme des Öfteren für einen weiteren Teil interessiert zeigten, blieb Efron sogar dem 10-jährigen Jubiläumstreffen fern, welches von Disney groß aufgezogen wurde. Darin sprachen die Hauptdarsteller in einem TV-Special über ihre Erinnerungen an die Dreharbeiten und das Phänomen, welches "High School Musical" geworden ist. Der "Baywatch"-Star zeigte sich nur in einer kurzen Video-Botschaft.

Wie Zac Efron aber nun in einem Interview verkündet, wäre er nun dich bereit, noch einmal in die Rolle des singenden Basketball-Spielers Troy Bolton zu schlüpfen. Ein Video seiner Aussage geht aktuell auf Social Media viral. Darin wird der 34-Jährige darauf angesprochen, ob er interessiert an einem vierten Teil der Musical-Filme wäre.

Bei seiner Antwort wird Zac Efron sichtlich nostalgisch. Zur Freude vieler Fans erwidert er: "Natürlich. Im Ernst, die Gelegenheit zu haben, in irgendeiner Form zurückzugehen und mit diesem Team zu arbeiten, wäre so erstaunlich." Damit nicht genug, führt er fort: "Ja, mein Herz ist immer noch da, also wäre das unglaublich, ich hoffe, es passiert." Konkrete Pläne vonseiten Disney sind bisher aber noch keine bekannt.