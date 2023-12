Zac Efron ging für "Iron Claw" an Grenzen der Belastbarkeit

"Für Zac lief alles auf diese letzte Szene hinaus, denn es gab so viele Momente in dem Film, in denen seine Figur einfach nur weinen wollte. Sein Charakter will einfach zusammenbrechen, und ich habe immer wieder zu ihm gesagt: 'Nein, noch nicht jetzt, nicht hier.' Und so hielt er alles für sich zurück, und als wir endlich an diesem letzten Tag ankamen, ist er in Tränen ausgebrochen. Wir haben mit den Jungs sieben Aufnahmen dieser Szene gemacht. Er hat einfach weitergemacht, und das ist echt erstaunlich gewesen", erzählte der Filmemacher.

Doch das war nicht die einzige Herausforderung, die der Schauspieler auf sich nahm, um in seiner Rolle zu überzeugen. In einem Interview beschrieb Zac Efron vor wenigen Tagen, wie zermürbend seine Vorbereitungen auf seinen neuen Film waren, und bezeichnete diese "äußerst unangenehm".

Zac Efron über körperliche Strapazen

Viele der im Film gezeigten Wrestling-Kämpfe waren Nachbildungen aus der Blütezeit der Von Erichs gegen mehrere ihrer Rivalen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Beauty-Eingriffe? Fans schockiert über Zac Efrons neues Aussehen

Im Gespräch mit "USA Today" gestand Efron, dass er keine Ahnung hat, wie es den Männern gelungen ist, in diesem Sport so erfolgreich zu sein. Für ihn selbst sei es "schockierend" gewesen, als er sich erstmals als Wrestler versuchte, da die Kniffe nicht so einfach seien, wie sie im Fernsehen erscheinen.