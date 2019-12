Zac Efron bedankte sich für Unterstützung nach Krankheit

Nach einer Erkrankung bei Dreharbeiten in Papua-Neuguinea hat US-Schauspieler Zac Efron ("High School Musical", "Baywatch") seinen Fans für deren Unterstützung gedankt. "Sehr dankbar für jeden, der sich gemeldet hat. Ich bin tatsächlich in Papua-Neuguinea krank geworden, aber ich habe mich schnell erholt", twitterte der 32-Jährige am Sonntagabend.