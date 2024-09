Youtuber Felix von der Laden trennt sich von Freundin Chany Dakota

"Schockzustand"

Chany Dakota gab auf Instagram an, seit "Anfang September" getrennt zu sein. Sie deutete an, die Trennung nicht gewollt zu haben. "Für mich kam das alles so plötzlich, ohne Vorwarnung oder Anzeichen, dass ich in den letzten Wochen wie in einem Schockzustand gelebt habe. Für ihn hat unsere Beziehung keine Zukunft mehr, und ich muss das schweren Herzens akzeptieren. Die Leere, die auf einmal in meinem Leben ist, und die Momente, in denen es mich innerlich zerreißt, sind kaum auszuhalten. Neben dem Auszug und der Frage, wohin es für mich jetzt geht, ist der Verlust von meinem Schatz, meinem besten Freund, meiner großen Liebe und unserem Zuhause das Schwerste. " Das alles sei "schwer zu begreifen", doch sie "versuche, das Positive zu sehen".