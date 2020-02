"You - Du wirst mich lieben"-Star Penn Badgley wird Vater

US-Schauspieler Penn Badgley (33) wird zum ersten Mal Vater. Nach zwei Fehlgeburten erwartet seine Frau Domino Kirke ein Kind.

Das gab die werdende Mutter am Montag via Instagram bekannt. "Eine Schwangerschaft nach einem Verlust ist eine völlig andere Sache. Nach zwei Fehlgeburten in Folge wollten wir es schon beenden. Ich habe aufgehört, in meinen Körper zu vertrauen und begann zu akzeptieren, dass ich fertig damit bin", schrieb die 36-Jährige zu einem Foto von ihrem Bauch. Ihre erste Schwangerschaft sei über zehn Jahre her. Mit 25 habe sie noch nichts über "die Geburt und ihre Mysterien" gewusst, heute allerdings schätze sie ihr Wissen. Kirke ist selbst Geburtshelferin.