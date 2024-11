X-Men-Star Ben Foster und Laura Prepon: Scheidung nach fünf Jahren Ehe

Foster, bekannt aus "X Men: The Last Stand", soll People zufolge "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für ihre Trennung angegeben haben.

In Bezug auf die Anwaltskosten soll Foster fordern, dass jede Partei ihre eigenen Gebühren zahlt und alle anderen Gerichtskosten zu gleichen Teilen aufgeteilt werden.

Aus Freundschaft wurde Liebe

Prepon hatte ihre bekanntesten Rollen in "Die wilden Siebziger" und "Orange Is the New Black". Sie und Foster waren lange Zeit gute Freunde, bevor sie im Juli 2016 zusammenkamen. Die Verlobung erfolgte im Oktober desselben Jahres. Tochter Ella kam 207 zur Welt. Im Jahr darauf heirateten die beiden Schauspieler und bekamen 2020 ihr zweites gemeinsames Kind, einen Sohn.