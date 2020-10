"Wurde verraten und verkauft": Georgina Fleur sorgt mit öffentlichem Ausraster für Wirbel

"Ich habe tagelang geweint. Mir geht es echt schlecht. Ich wurde verraten und verkauft, von meinem Mann und meiner besten Freundin" - mit diesen Worten wandte sich Reality-Star Georgina Fleur in einer Instagram-Story an ihre Follower.

Worum es geht? Offenbar um Geld, Fleurs Freundin Danica, ihren Verlobten "Kubi" und dessen Ex-Freundin.

"Es ist 4:24 Uhr, mitten in der Nacht. Ich kann nicht schlafen, ich habe viele Gedanken in meinem Kopf", beschwert sich Fleur mit Tränen in den Augen. "Ich will euch alle nie wieder sehen. Weder dich, Kubilay, noch dich, Danica. Wegen so einem bisschen Geld solche Lügen zu erzählen. Wie böse, wie hinterlistig ihr seid. Ich hasse euch alle", wirft sie ihrem Verlobten und ihrer Freundin vor.

Turbulente On-Off-Beziehung

Erst vor Kurzem war Fleur zusammen Kubilay "Kubi" Özdemir im "Sommerhaus der Stars" zu sehen - bis die beiden freiwillig ihre Koffer packten. Der Grund: Gleich zu Beginn der aktuellen Staffel hatte Kubi Ex-"Bachelor" Andrej Mangold ins Gesicht gespuckt. Nachdem sie von den anderen Kandidaten für Kubis Verhalten abgestraft worden waren, beschlossen die beiden, vorzeitig aus der RTL-Trash-Show auszustiegen.

Aktuell macht es allerdings den Eindruck, als wären Fleur und "Kubi" - mal wieder - getrennt.