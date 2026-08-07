„Peggy Bundy“-Schauspielerin wurde mit 52 Mutter: Tochter Esme ist Katey Sagals „Liebling“

Die amerikanische Schauspielerin Katey Sagal, Darstellerin der Peggy Bundy in der 1990er-Jahre-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ ist 2007 mit 52 Jahren noch einmal Mutter geworden. Eine Leihmutter habe das Familienglück möglich gemacht, berichtete damals das Promimagazin People. Der Nachwuchs, ein Mädchen namens Esme Louise, sei das erste Kind Sagals mit dem damals 43-jährigen Filmproduzenten Kurt Sutter, hatte es geheißen. Sagal: Tochter Esme „ist gerade mein Liebling“ Heute ist Esme 19 Jahre alt, und der ganze Stolz ihrer Mutter, wie sie im Podcast „Where Everybody Knows Your Name“ im Gespräch mit Schauspieler Ted Danson verriet. „Sie ist gerade mein Liebling, aber ich liebe euch alle, Kinder“, scherzte sie.

Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau für sogenannte Wunscheltern ein Kind aus und überlässt ihnen dieses nach der Geburt. Kritiker und Kritikerinnen meinen, die Praxis fördere die Ausbeutung von Frauen, die oftmals in der Not ihre Körper verkaufen und mit den psychischen und körperlichen Konsequenzen allein gelassen werden. Als Sagal und der sechs Jahre jüngere Sutter sich kennenlernten, habe er ihr vermittelt: „Ich will keine Kinder“, schildert sie im Podcastgespräch. „Ich sagte: Okay, denn ich habe noch etwa fünf Minuten übrig, falls du doch Kinder haben willst“, so Sagal. Und so kam es dann auch. „Etwa fünf Jahre später haben wir angefangen, darüber zu reden, und dann den ganzen Leihmutterschaftsprozess durchlaufen.“ Sehen Sie hier das ganze Gespräch:

Serienstar Sagal hat zwei weitere Kinder namens Sarah und Jackson aus einer früheren Ehe. In „Eine schrecklich nette Familie“ spielte Sagal die Frau von „Al Bundy“ - durch die Rolle wurde sie international bekannt.