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Hollywood-Star Minnie Driver hatte schweren Autounfall

Auf Instagram veröffentlichte Driver ein Foto, auf dem sie mit Halskrause zu sehen ist.
07.08.2026, 09:47

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Minnie Driver trägt ein trägerloses rotes Kleid und eine auffällige Diamantkette vor einem hellen Hintergrund.

Glück im Unglück hatte Minnie Driver: Die Hollywood-Schauspielerin hatte in Frankreich einen schweren Autounfall. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, in dem sie mit Halskrause im Bett liegend zu sehen ist und den Vorfall als „wirklich schlimm“ beschreibt. Sie und ein Freund seien glücklicherweise lebendig aus der Sache herausgekommen.

„360-Grad-Airbags haben unser Leben gerettet“

Zum Unfall vor einigen Tagen sei es gekommen, weil ein anderes an einer Kreuzung nicht angehalten habe. Wir haben es irgendwie geschafft, da rauszukommen (...). Naja, einfach weggehen konnten wir nicht. Wir sind eher herausgekrochen“, so Driver. Sie sei geschockt und weine viel, aber ihr gehe es gut, meint die Schauspielerin. „Der Grund, warum ich noch am Leben bin, ist das Auto, das wir gefahren sind. Ich hatte noch nie einen Unfall, aber die 360-Grad-Airbags haben unser Leben gerettet.“

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In der Bildunterschrift bedankte sie sich bei einem Van-Fahrer, der anhielt und erste Hilfe leistete bevor der Krankenwagen ankam. Und sie deutet an, dass die Ereignisse sie einholen. „In meinem Kopf spielt sich der Unfall immer wieder ab - das ist sehr schwer, scheint aber ein notwendiger Teil der Verarbeitung zu sein“, schreibt sie weiter.

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Als Filmstar wurde Minnie Driver an der Seite von Matt Damon in dem Drama „Good Will Hunting“ bekannt. Auch in der erfolgreichen Serie „Emily in Paris“ war sie zu sehen.

kurier.at, Agenturen, kat  | 

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