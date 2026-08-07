Influencerin Sydney Towle stirbt mit 26 nach öffentlichem Kampf gegen Krebs
Trauer um Socia-Media-Star Sydney Towle. Drei Jahre kämpfte die junge Frau gegen seltenen Gallenwegskrebs - eine Diagnose, die sie mit 23 erhalten hatte. Nun hat Towles Familie ihren Tod bekannt gegeben. Sie wurde nur 26 Jahre alt.
Sydney Towle mit 26 Jahren gestorben
Am 6. August teilte die Familie der Influencerin einen Beitrag auf Instagram, in dem sie der Öffentlichkeit mitteilten, dass Towle am 5. August verstorben ist. Der Meldung wurde ein Foto von Towle hinzugefügt, auf dem sie inmitten einer malerischen Naturkulisse die Arme ausbreitet und lächelt.
„Wir werden dich immer so sehr lieben, Sydney. Ich bin so stolz darauf, wie tapfer du gekämpft hast. Ich liebe dich“, heißt es unter dem Posting, in dem ihre Angehörigen mit den Worten „Ruhe in Frieden, Sydney Elizabeth Towle. Ein endloser Sonnenstrahl. Eine Tochter, eine Schwester und eine Freundin für so viele“ Abschied nehmen.
Im Kommentarbereich verabschieden sich auch ihre Follower von der US-Amerikanerin, die ihren Weg nach der Diagnose in den sozialen Medien dokumentierte hatte.
Gallenwegskrebs (Cholangiokarzinom) ist ein seltener, bösartiger Tumor der Gallengänge.
„Seid freundlich zueinander“
Weniger als ein Jahr vor ihrem Tod war die Influencerin in einem Podcast zu Gast und teilte mit, was ihre letzte Botschaft an andere sein sollte. „Nun, was ich den Leuten sagen möchte, darüber habe ich mir tatsächlich schon Gedanken gemacht“, sagte sie in einem Interview mit Danielle Robay für deren Podcast „Question Everything“ vom November 2025. Die Folge trug den Titel „Zu jung für Krebs: Sydney Towle über ihren Kampf ums Leben mit 25“.
„Wenn ich noch ein Video machen würde, was würde ich sagen?“, sinnierte sie damals. „Wenn es mein letztes Video wäre, würde ich die Leute wohl einfach daran erinnern, was ich euch schon gesagt habe: Seid freundlich zueinander.“
Das Leben eines anderen positiv zu beeinflussen bezeichnete die junge Frau als den wichtigsten Weg, den ein Mensch gehen kann.
„Behandelt andere einfach mit Mitgefühl und Empathie, so wie ihr selbst behandelt werden wollt“, fuhr sie fort. „Es klingt so klischeehaft und ist eine abgedroschene Redewendung, aber ich glaube, wir wissen nie, was jemand gerade durchmacht. Und wenn man ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Positivität verbreiten kann, kann das für jemanden so viel bewirken und ihm den Tag, die Woche, verschönern. Das würde ich immer sagen.“
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