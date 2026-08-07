Influencerin Sydney Towle stirbt mit 26 nach öffentlichem Kampf gegen Krebs

Trauer um Socia-Media-Star Sydney Towle. Drei Jahre kämpfte die junge Frau gegen seltenen Gallenwegskrebs - eine Diagnose, die sie mit 23 erhalten hatte. Nun hat Towles Familie ihren Tod bekannt gegeben. Sie wurde nur 26 Jahre alt.

Sydney Towle mit 26 Jahren gestorben

Am 6. August teilte die Familie der Influencerin einen Beitrag auf Instagram, in dem sie der Öffentlichkeit mitteilten, dass Towle am 5. August verstorben ist. Der Meldung wurde ein Foto von Towle hinzugefügt, auf dem sie inmitten einer malerischen Naturkulisse die Arme ausbreitet und lächelt.

„Wir werden dich immer so sehr lieben, Sydney. Ich bin so stolz darauf, wie tapfer du gekämpft hast. Ich liebe dich“, heißt es unter dem Posting, in dem ihre Angehörigen mit den Worten „Ruhe in Frieden, Sydney Elizabeth Towle. Ein endloser Sonnenstrahl. Eine Tochter, eine Schwester und eine Freundin für so viele“ Abschied nehmen.

Im Kommentarbereich verabschieden sich auch ihre Follower von der US-Amerikanerin, die ihren Weg nach der Diagnose in den sozialen Medien dokumentierte hatte.

Gallenwegskrebs (Cholangiokarzinom) ist ein seltener, bösartiger Tumor der Gallengänge.