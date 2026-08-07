Vanessa Paradis: Trennung von Samuel Benchetrit nach fast 10 Jahren

Die französische Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis und der Regisseur und Schriftsteller Samuel Benchetrit haben sich nach fast zehn Jahren Beziehung getrennt. Die beiden hätten „einvernehmlich ihre Trennung bekannt gegeben“, würden sich aber weiterhin „mit Respekt und Zuneigung begegnen“, teilte Paradis' Agent am Donnerstag in einer Erklärung mit. Paradis und Benchetrit hatten am 30. Juni 2018 geheiratet.

Die heute 53-jährige Paradis hatte ihre Karriere als Sängerin bereits sehr jung in den 1980er-Jahren gestartet. International bekannt wurde sie im Alter von 14 Jahren durch den 1987 veröffentlichten Song „Joe le taxi“. Später war sie als Schauspielerin in der 2010 veröffentlichten romantischen Komödie „Der Auftragslover“ erfolgreich.