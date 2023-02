"Wurde manipuliert": Ehemalige Anklägerin zieht Vorwürfe gegen Marilyn Manson zurück

Einen Monat, nachdem ihre Klage gegen Musiker Marilyn Manson abgewiesen worden ist, hat Ashley Morgan Smithline ihre Aussagen zurückgenommen. Das Model behauptet, sie sei "manipuliert" worden, um den Rocker des psychischen, sexuellen und körperlichen Missbrauchs zu beschuldigen.

Wurde von Evan Rachel Wood gegaslightet

Smithline reichte am Donnerstag beim Los Angeles Superior Court eine Erklärung ein, in der sie angibt, sie sei von Schauspielerin Evan Rachel Wood und anderen mit den Anschuldigungen, die sie jetzt für "falsch" hält, unter Druck gesetzt worden, an die Öffentlichkeit zu gehen.