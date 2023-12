Wow-Auftritt: Amal Clooney ist in fulminanter Gold-Robe Star der Nacht

Bei den Fashion Awards 2023 in der Royal Albert Hall in London am 4. Dezember zog MenschenrechtsanwÀltin Amal Clooney mit ihrer Outfit-Wahl alle Blicke auf sich.

Amal Clooney legt bei Fashion Awards Glamour-Auftritt hin

Die Ehefrau von Schauspieler George Clooney prĂ€sentierte sich bei dem Mode-Event in einem mit goldenen Pailletten besetzten, schulterfreien Robe mit fulminanter Schleppe und versprĂŒhte Glamour pur, als sie fĂŒr die Fotografen posierte. Dazu kombinierte Amal eine goldene Clutch, Silberohrringe und goldene und flache Schuhe.

