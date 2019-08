Wovor "Blümchen" Jasmin Wagner am meisten Angst hat

Mit Hits wie "Herz an Herz", "Kleiner Satellit" oder "Boomerang" feierte in den 1990er-Jahren die deutsche Sängerin Jasmin Wagner unter dem Künstlernamen Blümchen große Erfolge. Derzeit lässt sie mit einem Sommerhit aufhorchen. Gemeinsam mit David Hasselhoff hat sie „Summer Go Away“ aufgenommen. Am 25.10. tritt sie übrigens in Graz auf.