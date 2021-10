Woran einst die Freundschaft von Neil Patrick Harris und Mayim Bialik zerbrach

Freunde kommen und gehen - davon kann auch Schauspielerin Mayim Bialik ("The Big Bang Theory") ein Lied singen. In der Show von US-Talker James Corden verriet sie, wie in den 1990er Jahren ihre Freundschaft mit dem "How I Met your Mother"-Star Neil Patrick Harris zerbrach. Sie sei kein Fan von Musicals, verriet die 45-Jährige. Es war 1997, als sie im Publikum einer Produktion saß, in der Harris mitspielte.

Die Menschen um sie herum spendeten ihm Beifall für seine Leistung. Sie selbst blieb offenbar reserviert. "Ich meine, es ist lange her. Aber wenn dein Freund in einem Stück zu sehen ist und dann am Ende alle klatschen, aber du zu deinem Partner neben dir sagst: 'Ich will dafür nicht aufstehen', und du siehst, dass Neil Patrick Harris dich direkt anschaut - dann ist es ein schlechter Tag", so Bialik.