Woody Harrelson: "Ich bin kein Marxist, ich bin Anarchist"

Im Film "Triangle of Sadness", der auf dem Festival seine Premiere feierte, spielt Woody Harrelson (60) einen marxistischen Kapitän. Darauf angesprochen sagte er am Sonntag: "Ich bin kein Marxist, ich bin Anarchist, also in diesem Sinne unterscheiden wir uns."

Woody Harrelson: Politische Ă„uĂźerung bei Film-Premiere

Nach einigem Gelächter aus dem Publikum fügte er hinzu: "Ich bin die Art von Typ, der einfach denkt, es ist widerwärtig, wenn eine Supermacht mit aller militärischen Kraft ohne Provokation ein Land wie den Irak, äh, sorry, Afghan..., äh, sorry, Viet..., Korea, nein, sorry, die Ukraine attackiert!" Er liebe jedenfalls seinen Charakter im Film, fügte er hinzu.