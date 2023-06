Womöglich sterbliche Überreste von Schauspieler Julian Sands gefunden

Wanderer haben im US-Bundesstaat Kalifornien sterbliche Überreste in der Gegend gefunden, in der der britische Hollywood-Star Julian Sands Anfang des Jahres verschwunden war. Die menschlichen Überreste seien am Samstag in der Wildnis in der Nähe des Mount San Antonio entdeckt worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Demnach wurden sie zum Büro eines Rechtsmediziners gebracht. Die Identifizierung soll in der kommenden Woche abgeschlossen werden.